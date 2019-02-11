مصرع وإصابة العشرات إثر سقوط طائرة مروحية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل ثلاثة أفراد من طاقم طائرة مروحية تابعة للجيش الأثيوبي، وجرح (13) آخرون إثر سقوطها داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسيفا).

وقال رئيس البعثة بالإنابة وقائد القوة الميجور جنرال “جبري أدهانا وولدزغو” إن بعثة الأمم المتحدة شرعت في إجراء تحقيق حول الحادثة. وأضاف أننا حزينون بشدة لفقدان الضحايا، ونقدم التعازي لأسر المتوفين في حادث تحطم الطائرة، وأثنى “أدهانا وولدزغو” على أفراد القوة الأمنية المؤقتة الذين استجابوا بسرعة للتحطم للمساعدة في إجلاء ركاب الطائرة، مؤكدين أنهم توقعوا ارتفاع عدد الضحايا بكثير، وقال “وولدزغو”: “يعكس هذا تضامن أفراد البعثة مع روح حفظ السلام”.

وكشف أن أثيوبيا لديها (500.4) فرد في الميدان لدعم جهود القوة الأمنية المؤقتة لضمان السلام والأمن في أبيي.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أمس، بتوقيع الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير “بابكر الصديق” (تلقت حكومة السودان ببالغ الحزن والأسى نبأ السقوط المأساوي لمروحية تابعة للجيش الأثيوبي داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي – يونسيفا- والذي أسفر عن وفاة ٣ من أفراد الطاقم وجرح آخرين أثناء أداء مهمتهم الإنسانية).

وتقدمت الحكومة بالتعازي للحكومة والشعب الأثيوبي وأسر الضحايا، متمنية عاجل الشفاء للجرحى.

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