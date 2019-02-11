محاكمة فتاة استدرجت شاباً وقتله على يد خطيبها بالحاج يوسف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة الحاج يوسف الجنائية، برئاسة القاضي د.”عمر محمد أحمد التوم” أمس، حكماً بالسجن “سنتين” في مواجهة فتاة أدانها قاضي المحكمة تحت المادة (107) من القانون الجنائي التستر، على خلفية استدراج شاب وقتله على يد خطيبها، وقالت المحكمة إن المدانة أخفت الكثير من البينات حول الجريمة، قاصدة بذلك حماية المتهم، وذكرت أن المتهم لحظة وقوع الجريمة كان موجوداً بدولة جنوب السودان، بيد أن الملازم قدم مستنداً يثبت وجود المتهم لحظة وقوع الجريمة من خلال المكالمات الواردة بينهما، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي كانت بين المتهمين، وجاء قرار قاضي المحكمة في مواجهة الفتاة نظراً للأسباب المخففة من أن المتهمة لديها أطفالاً تصرف عليهم.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم الأول تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، حيث أكدت المتهمة أن المتهم طعن القتيل وطعنها أيضاً، ورأت المحكمة أنه توفرت جميع الأركان المادية لإدانة المتهم بالقتل العمد، وأن المتهم لم يستفد من أي استثناءات، عليه حددت المحكمة جلسة منتصف الشهر الحالي، لسماع إفادة أولياء الدم حول القصاص.

وحسب الاتهام فإن المدانة كانت قد استدرجت شاباً زعمت أنه يحبها، إلى خطيبها، وقام بقتله ورمي جثته في الشارع العام، وذلك بالقرب من مستشفى البان جديد، وبعد تنفيذ الجريمة التقاطا صورة فوتوغرافية.