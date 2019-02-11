بعد فضيحة كوستي نخشي علي الهلال من فضيحة اخري في زامبيا.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** تخبط وربكة شديدة في المريخ قبل معركة السبت أمام مولدية ونبدأ بحكاية الاستاد وقد أعلن مجلس إدارة النادي عن قفل الاستاد ومواصلة العمل في تأهيل الملعب وافتتاحه في مباراة مولدية وتراجع المجلس عن قراره وتم فتح الملعب واستقبل مباراة الأحمر والأهلي ووضح ان قرار فتح الملعب كان قرارا خاطئا حتي وان طالب المدرب الزولفاني بفتحه ..واكدت مباراة الأهلي ان الملعب مازال في حاجة للكثير ولا يمكن مقارنته بملعب رادس في تونس والذي استقبل مباراة النجم الساحلي والرجاء امس الأول ..ومضي مجلس المريخ في تخبطه وتقدم بالتماس للاتحاد العام لتأجيل مباراة الموردة المعلنة غدا ووافق الاتحاد وبكل أسف علي التأجيل علما بأن الزولفاني أشار بعد مباراة الأهلي ان مباراة الموردة فرصة جيدة لاختبار الثنائي بكري المدينة وسيف تيري وقطعا تأجيل مباراة الموردة خطأ كبير والمباراة كانت خير تجربة للاحمر قبل لقائه بخصمه الجزائري الشرس والآن وبقرار تأجيل المباراة هل يستطيع الجهاز الفني الدفع ببكري وتيري في مباراة السبت ام يبحث لهما عن مباراة ودية ام يصرف عنهما النظر وإذا كان التأجيل تم خوفا من الإصابات كيف نضمن سلامة اللاعبين في التدريبات واللاعب ممكن ان يصاب في أي مكان

** تأجيل مباراة الموردة قرار خاطئ غير مقبول ووالله تمنيت ان يلعب المريخ ثلاث مباريات دورية بعد عودته من الجزائر وذلك كان ممكنا لو لا عشوائية قرارات مجلس إدارة النادي ومجاملات الاتحاد العام ..ومباراة الأهلي لوحدها لن تكفي وربنا يستر علي الزعيم في معركة السبت

** كيف يسير معسكر المريخ يا سيد أكرم خيري ..انضباط ونظام ام فوضي

** نرجو أن نشهد بروفة جادة وحقيقية للتشجيع في تدريب المريخ الختامي وأن يعود قدامي المحاربون لقيادة التشجيع ..الحاج ابو سوط والسر كارلوس وابو شاكوش وابو قرن وحتي خالد ليمونة وكل يهون من أجل المريخ

** هزيمة الهلال أمام طيش الدوري الممتاز فضيحة كبيرة جعلت كل السودان يسخر من فريق يمثل البلاد في بطولة إفريقية وإذا كان هذا حال الفريق أمام طيش الدوري .كيف يكون الحال في زامبيا

** حملوا حارس المرمي جمعة جينارو مسئولية الهزيمة وأصدر الكاردينال توجيها فوريا بأن يحرس جمال سالم المرمي في كل المباريات حتي وان كانت ودية ..وجينارو مسكين طال عهده بالمباريات ونسي حاجة اسمها كورة

** الاتحاد العام أخطأ في قراره باقامة مباراة الامل وهلال الابيض باستاد عطبرة بدون جمهور والقرار الصحيح كان يكمن في نقل المباراة خارج عطبرة عقابا للأمل بل نقل كل مباريات الامل في الدورة الثانية خارج عطبرة بعد أن تكررت أحداث الفوضي والشغب والتصرفات غير المسئولة من جماهيره ولدرجة ان كل الأندية أصبحت تتخوف من اللعب في عطبرة والغريبة ان كابتن هيثم مصطفي مدرب الامل احتج علي قرار الاتحاد العام وقال انا المقصود بالقرار ويفكر البرنس في تقديم استقالته حتي لا يكون سببا في تدمير الامل وطبعا ده كلام مضحك ومن قبل اتخذ الاتحاد العام قرارا بأن يؤدي الامل احدي مبارياته خارج ملعبه ووقتها لم يكن هيثم مدرب للامل وتصرفات جماهير الامل ليست جديدة والاتحاد العام ماعندو حاجة شخصية ضد هيثم ولو زهج من الامل يكون شجاع ويقول زهجت ويفرتق بدلا من وضع قرار الاتحاد كمبرر

** الآن تأجلت مباراة الامل وهلال التبلدي بقرار من الجهات الأمنية في عطبرة وما هو ذنب هلال الابيض وقد خسر الملايين في هذه الرحلة ولماذا لم يصدر الاتحاد العام قراره من البداية بنقل المباراة للخرطوم او شندي او الواق الواق

** شكرا لكل من اتصل وأشاد بالحوار الذي أجريناه مع الاخ حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والذي وجد صدي طيبا وبالمناسبة اتصل الاخ برقو مستدركا ان علاقة حميمة تربطه باشرف الكاردينال رئيس الهلال وقال ان إنجازات الكاردينال لا تخفي علي احد ولا تخطئها عين وتكفي الجوهرة الزرقاء وفندق الهلال والإمنيات له بالمزيد من التوفيق

** بعثة الهلال تغادر لزامبيا اليوم بعد أن قدمت لها وكالة تاكسي التسهيلات اللازمة وتاكسي يملكها الاخ أسامة عطا المنان أمين مال الاتحاد العام السابق والذي تعرض للكثير من الإسفاف من بعض كتاب الهلال

** لو لا أسامة عطا المنان لما تمكن الهلال من السفر إلي زامبيا والتحية لوكالة تاكسي وهي تبسط أياديها لكل الأندية والمنتخبات الوطنية

** مباراة المريخ والموردة تقرر قيامها يوم ٢٠ من الشهر الجاري باستاد الخرطوم ولا ندري لماذا الخرطوم ومباراة الدورة الأولي لعبت بالخرطوم

** مباراة المريخ والأمل المؤجلة تلعب في ٦/ مارس باستاد المريخ وليس استاد عطبرة والحمد للله

** نبارك للرابطة كوستي اول انتصار في دوري سوداني الممتاز والتحية للاخ المدرب كفاح صالح

** والله تمنيت هبوط هذا الفريق من الدرجة الممتازة .الفريق إقليمي

** الحمد للله اننا شاهدنا كمال عبدالوهاب وماردونا وعاصرنا عهد محمد وردي

** غلطة قلبي سلمتو ليك ما كان مكانو ما كان يجيك

** آخر دبوس

** بعد فضيحة كوستي نخشي علي الهلال من فضيحة اخري في زامبيا.