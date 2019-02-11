يا نجوى !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> وليست هذه مناجاة لنجوى..

> وإن كانت هنالك مناجاة فهي لله تعالى… كيما ينجينا من هذا الحال..

> وإنما نجوى هذه مذيعة في قناة (الحدث)..

> ويناديها هكذا ضيفٌ على الفضائية من ليبيا أشعث…أغبر… و (مزعمط)..

> ويشتكي من (الحال) في بلاده مر الشكوى..

> ثم يختم حديثه مهتاجاً (هذا الأمر ما يصير يا….. نجوى)..

> وبصراحة أعجبتني عفويته… وتلقائيته… وصراحته… وبساطته… و (زعمطته)..

> ولعل (الزعمطة) هذه جراء قوله (ما يسمعون كلامنا)..

> وهنا في بلادنا أيضاً (ما يسمعون كلامنا)… إلى أن حدث ما كنا نحذر منه..

> فكل الذي يشتكي منه الشعب الآن دعونا إلى تفاديه..

> قلنا لهم لا تضغطوا على الناس كثيراً؛ بيت بيت… زنقة زنقة… حارة حارة..

> فيكفيهم ضغط المعيشة… ولا تنقصهم ضغوطٌ أخرى..

> ولكن الذين يفرحون بالسلطة ــ والله لا يحب الفرحين ــ (ما يسمعون الكلام)..

> لا يسمعون كلام النقد… والتصويب… والنصيحة..

> وإنما يطربهم فقط كلام المدح… والثناء… والتطبيل… والتبجيل..

> ثم ما يكتبه بعضٌ منا في صحفهم (أضحك سيادته الحضور)..

> وتبحث عن هذا الذي يُضحك فلا تجد سوى مثل (نكتة) صديقنا محمد شوك..

> وذلك إن اعتبرناها نكتةً… أصلاً..

> وهي (كان في مدير (عام) غرق)؛ ثم يضحك لها محمد… ويعجب أننا لا نضحك..

> وربما يعجب هؤلاء الآن ــ أيضاً ــ أننا لا نضحك..

> المهم؛ ما أكثر الذي قلنا إنه (ما يصير)… وما أكثر الذين (ما يسمعون كلامنا)..

> ولكن الذي يهمنا الآن شيءٌ واحد منه… بين يدي التظاهرات..

> فكل الذي مضى ــ مما حذرنا منه ــ راكم غبناً في النفوس؛ على مدى سنوات..

> الرقص والطرب والمرح والمهرجانات… على إيقاع الوجع..

> تضخم أجهزة الحكومة… وترهلها… وتمددها؛ على حساب واقع الناس الحزين..

> تزايد وتيرة خلع ما في جيوب الناس… رغم فقرهم المدقع..

> التطبيق المجحف لقانون النظام العام… أخذاً للناس بالشبهات..

> نصب حواجز انعدام ثقة بين المصارف والناس… بقرارات فوقية (عنترية)..

> ثم جاءت مصيبة المصائب… حين انفجر الشارع..

> وهي المواصلة في لغة الوعيد… والتهديد… والتخويف؛ بنبرة أشد استفزازاً..

> وكنا قد حذرنا كثيراً من هذه اللغة الجارحة..

> ففضلاً عن أنها دخيلة على حياتنا السياسية فهي تمس أهم ما يفاخر به السوداني..

> تمس نخوته… وكرامته… وشجاعته… وعزة نفسه..

> قد ــ والله العظيم ــ حذرنا… ونبهنا… وصرخنا… وكوركنا؛ وأشهدنا الله والناس..

> فكانت النتيجة أن بلغ التهديد (مداه)؛ ترجمةً إلى فعل..

> وبلغ ـــ في المقابل ــ غضب الشارع مداه؛ إصراراً على الحد الأقصى للشعارات..

> وقلمنا الآن بات أشعث… أغبر… مزعمطاً..

> ولم يبق أمامه سوى أن يصيح (هذا الكلام ما يصير)..

> يا…….. نجوى!!