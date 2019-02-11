اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 11 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.77 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

11/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4319

0.4341

0.4330

الجنيه الاسترليني

61.4251

61.7322

61.5787

الفرنك السويسري

47.4995

47.7370

47.6182

الدولار الكندي

35.7293

35.9079

35.8186

كرونة السويدية

5.1211

5.1467

5.1339

الكرونة النرويجية

5.4921

5.5196

5.5058

الكرون الدنماركي

7.2048

7.2408

7.2228

الدينار الكويتي

155.3811

156.1580

155.7696

الريال السعودي

12.6667

12.7300

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.7738

54.0427

53.9082

XAR

2002.7182

2013.4992

2008.1087