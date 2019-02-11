اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 11 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.77 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
11/02/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4319
0.4341
0.4330
الجنيه الاسترليني
61.4251
61.7322
61.5787
الفرنك السويسري
47.4995
47.7370
47.6182
الدولار الكندي
35.7293
35.9079
35.8186
كرونة السويدية
5.1211
5.1467
5.1339
الكرونة النرويجية
5.4921
5.5196
5.5058
الكرون الدنماركي
7.2048
7.2408
7.2228
الدينار الكويتي
155.3811
156.1580
155.7696
الريال السعودي
12.6667
12.7300
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.7738
54.0427
53.9082
XAR
2002.7182
2013.4992
2008.1087
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