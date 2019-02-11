تأجيل وتجهيز كيف؟.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> طالب جهازنا الفني تأجيل لقاء الموردة بحسب الأخبار
> وهو نفسه جهازنا الفني الذي وعد بتجهيز بكري وتيري للقاء الموردة ومن لقاء الموردة
> تبقى القصة محيرة
> هل جهازنا الفني اكتشف أن بكري وتيري جاهزين لحماية الدين
> ولا جهازنا الفني قنع من جاهزيتهم؟
> الف سؤال
> والف احتمال
> ولكن الرأى عندي
> لا للمجازفة إن كانت هناك مجازفة
> فسلامة اللاعبين ومستقبلهما في الملاعب يتوقف على الحتة دي
> أتمنى لهما الجاهزية والمشاركة والمساهمة في التأهل
> لكن المجازفات لأ والف لأ
> المهم
> زعترة أشرك جمعة يوم الجمعة
> جمعة الذي لم يشارك منذ آخر جمعة السنة القبل الفاتت والأمة مجتمعه
> أبو الهل ماشي زامبيا
> الحارسان الذان يشاركان هما جمال سالم ويونس
> أذن لماذا يجهز الزعتوري جمعة؟
> زمااان قلت ليكم زول بدفع ماهية شهرية لجمال سالم ستمية مليون مافي
> وقلت ليكم سالم عمرو شهور في الهلال
> وسالم قال قروشي
> وكردنة جنو وجن الكلمة دي
> قام زعترة خدم كردنة وأشرك جمعة يوم الجمعة
> هزيمة في كوستي
> ولا دولارات تمشي
> باي باي جمال سالم
> يوغندا سعيدة يابيه
> المهم
> مبادرة جار النبي
> الصلاة علي النبي
> خليه نحل بالعمل
> وموعودون نحن بالعسل يوم المولودية
> استاد يفتح النفس
> وتأهل يرد الروح
> بس الدور والباقي على الشفوت
> مهما تجمل الاستاد
> فإن جماله بشواغر يتبدد
> ترسم المبادرة الجماليات على الاستاد
> ولاتكتمل اللوحة
> إلا بإكتمال الاستاد
> خمسين ألف بالقديم
> كلنا نجي
> ليدرك العرب كم نحن نتباهى بكثرتنا كما أدرك ذلك العجم
> تعالوا لتضعوا بصمة على خد التاريخ الناير على صفحة المريخ
> وياحبذا لو جينا بالشعار
> أيها الناس
> شفوت كتار اسهموا بأموالهم في مسيرة المريخ
> بالذات في عهد مجلس إدارة المبادرات
> وشخصيات كتيرة أعلنت عن نفسها وعن حبها
> منها الوجيه حازم
> الذي شارك بنفرات عدة
> ودين المجلس قروش جابسون بتاعة الفيفا
> في الأول كانت تبرع
> فتحولت لدين
> لا أدري سر التحول
> ولكن الرجل قدم في الحالتين
> كان تبرع كان دين
> ولكن مايدعونا للإستغراب
> إن الأخ حازم عبر عن امتنانه بالمشاركة في مبادرة الدار
> إلتزم سعادته بالمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات
> وفجأة تغير الإلتزام إلى سداد تبرع سخي مبلغ ميتين مليون بالقديم
> بصراحة الحتة دي ماقدرت أفهمها
> لكن بالتأكيد لها مايبررها
> بس بتشبه لي التبرع البقى دين
> بس نشكر الرجل مهما كان
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> أها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> كان شفت ياوالينا
> ممكن العيب يكون في زول
> لكن ماظنيت العيب يكون في قانون
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال التطبيق في الحنة بشيلها لو كان تمام.
وإلى لقاء
سلك
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