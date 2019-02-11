تأجيل وتجهيز كيف؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> طالب جهازنا الفني تأجيل لقاء الموردة بحسب الأخبار

> وهو نفسه جهازنا الفني الذي وعد بتجهيز بكري وتيري للقاء الموردة ومن لقاء الموردة

> تبقى القصة محيرة

> هل جهازنا الفني اكتشف أن بكري وتيري جاهزين لحماية الدين

> ولا جهازنا الفني قنع من جاهزيتهم؟

> الف سؤال

> والف احتمال

> ولكن الرأى عندي

> لا للمجازفة إن كانت هناك مجازفة

> فسلامة اللاعبين ومستقبلهما في الملاعب يتوقف على الحتة دي

> أتمنى لهما الجاهزية والمشاركة والمساهمة في التأهل

> لكن المجازفات لأ والف لأ

> المهم

> زعترة أشرك جمعة يوم الجمعة

> جمعة الذي لم يشارك منذ آخر جمعة السنة القبل الفاتت والأمة مجتمعه

> أبو الهل ماشي زامبيا

> الحارسان الذان يشاركان هما جمال سالم ويونس

> أذن لماذا يجهز الزعتوري جمعة؟

> زمااان قلت ليكم زول بدفع ماهية شهرية لجمال سالم ستمية مليون مافي

> وقلت ليكم سالم عمرو شهور في الهلال

> وسالم قال قروشي

> وكردنة جنو وجن الكلمة دي

> قام زعترة خدم كردنة وأشرك جمعة يوم الجمعة

> هزيمة في كوستي

> ولا دولارات تمشي

> باي باي جمال سالم

> يوغندا سعيدة يابيه

> المهم

> مبادرة جار النبي

> الصلاة علي النبي

> خليه نحل بالعمل

> وموعودون نحن بالعسل يوم المولودية

> استاد يفتح النفس

> وتأهل يرد الروح

> بس الدور والباقي على الشفوت

> مهما تجمل الاستاد

> فإن جماله بشواغر يتبدد

> ترسم المبادرة الجماليات على الاستاد

> ولاتكتمل اللوحة

> إلا بإكتمال الاستاد

> خمسين ألف بالقديم

> كلنا نجي

> ليدرك العرب كم نحن نتباهى بكثرتنا كما أدرك ذلك العجم

> تعالوا لتضعوا بصمة على خد التاريخ الناير على صفحة المريخ

> وياحبذا لو جينا بالشعار

> أيها الناس

> شفوت كتار اسهموا بأموالهم في مسيرة المريخ

> بالذات في عهد مجلس إدارة المبادرات

> وشخصيات كتيرة أعلنت عن نفسها وعن حبها

> منها الوجيه حازم

> الذي شارك بنفرات عدة

> ودين المجلس قروش جابسون بتاعة الفيفا

> في الأول كانت تبرع

> فتحولت لدين

> لا أدري سر التحول

> ولكن الرجل قدم في الحالتين

> كان تبرع كان دين

> ولكن مايدعونا للإستغراب

> إن الأخ حازم عبر عن امتنانه بالمشاركة في مبادرة الدار

> إلتزم سعادته بالمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات

> وفجأة تغير الإلتزام إلى سداد تبرع سخي مبلغ ميتين مليون بالقديم

> بصراحة الحتة دي ماقدرت أفهمها

> لكن بالتأكيد لها مايبررها

> بس بتشبه لي التبرع البقى دين

> بس نشكر الرجل مهما كان

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> أها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> كان شفت ياوالينا

> ممكن العيب يكون في زول

> لكن ماظنيت العيب يكون في قانون

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال التطبيق في الحنة بشيلها لو كان تمام.

وإلى لقاء

سلك