يا أبناء السقاي مروي يا أحباب .. أتلموا وتعالوا قُراب ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• أستميح القاريء اليوم للكتابة بعيد عن الشأن الهلالي .. خاصة وان سيدالبلد يتأهب لمعارك زامبيا في الكونفدرالية.

• نعود بالكتابة عن فريق الكرة لنادي السقاي مروي أحد فرق الدرجة الاولى في اتحاد كريمة ومروي والصاعد حديثا هذا الموسم.

• هذا الفريق خلال الموسميين الماضيين كان حديث الجميع في المنطقة .. عقب صعوده للدرجة الثانية ولم ينتظر كثيرا فيها وحقق انجاز الصعود للأولى .. وقدم فريق السقاي موسم لن يُمحى من الذاكرة بسهولة بقيادة ابناء المدرب القدير (ياسر برعي).

• حاليا حقق نتائج متباينة في دوري الاولى .. حتي وان لم تنال رضا قاعدته الجماهيرية إلا انها تعد عادية في عالم المستديرة.

• حيث كانت تأمل جماهيره أن يواصل الفريق مسيرته الناجحة في الدوري .. وينافس على صدارة المنافسة والتتويج باللقب في النهاية للظهور في تأهيلي الموسم القادم.

• هناك المزيد من الوقت لتحقيق هذا الطموح المشروع .. خاصة وان السقاي أحد الاندية العريقة في المنطقة ويستحق التواجد ضمن منظومة الممتاز وليس المشاركة في التأهيلي فقط.

• هذا الفريق يعتبر صناعة خالصة لمجلس الادارة الحالي بقيادة عدد من ابناء المنطقة .. ويجد ايضا دعم ابناءه من اقطاب الرياضة من هم خارج المجلس.

• كما لعب ابناء السقاي من خلف الكواليس دورا كبيرا في تطور مستوى الفريق وصعوده للدرجة الاولى .. وخلف الكواليس هؤلاء يمثلون قروب فريق السقاي على (الواتساب) .. حيث درجوا على تنظيم نفرات متواصلة من اجل دعم مسيرة الفريق قبل وبعد المباريات التنافسية.

• شخصيا اعتبر ان هذا القروب من الاسباب الرئيسية لنجاح الفريق .. ويعتبر (الساعد الأيمن) لمجلس الادارة.

• ما أود ان أقوله ان الفريق تنتظره مواجهات حاسمة من عُمر الدورة الاولى وبقية مباريات الدورة الثانية .. التوقيت الحالي غير مناسب للحديث عن ذهاب المجلس او بقاءه .. لأن ذلك يؤثرة مباشرة على فريق الكرة.

• ذلك أدعو ابناء النادي العمل على استقراره خلال الفترة القادمة .. وتأجيل الحديث عن وجود سلبيات صاحبت عمل المجلس .. رغم ان ذلك طبيعي ويجب معالجة تلك السلبيات وليس الدخول في خلافات تؤدي الي ما لا يحمد عقباه.

• لم الشمل ودعم الفريق هو المطلوب .. وإشراك جميع ابناء المنطقة في مشروع دعم فريق الكرة والذي يعتبر من ضمن المشاريع العديدة للنهوض بمنطقة السقاي.

• وقبل الختام يجب الجلوس مع اعضاء مجلس الادارة والجهاز الفني في جلسة ودية .. من اجل حل كافة الخلافات .. ولا يمنع تحديد عدد من ابناء المنطقة المعروفين في جميع المجالات للعمل من خارج المجلس ودعمه.

• وأخيرا تدعو الجمعية الخيرية لأبناء السقاي والقلعة ابناء المنطقة الحضور لمتابعة حفل افتتاح دارها الجمعة القادم بالحاج يوسف الردمية مربع (17) جوار مدرسة الرميساء الخاصة .. ألف مبروك مقدما ومزيد من التوفيق.

(ضمت اخير) ..

• فوق فوق سقاينا فوق.