زكاة غرب كردفان تطمئن على المصارف والجباية

أجاز مجلس أمناء الزكاة بولاية غرب كردفان تقرير اداء العام 2018م وملامح خطة العام الحالي التي ركزت على الاهتمام بالمشروعات الانتاجية والزراعية والجباية.

وقال المهندس أحمد عجب الفيا والى الولاية فى تصريح (لسونا)عقب اجتماع مجلس الامناء الذي اشاد باداء الديوان بالولاية ، إن المجلس اطمأن على أداء الديوان في محوري المصارف والجباية مشيدا بتنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة والقفزة النوعية التي تحققت في جباية الانعام العام الماضي بنسبة 143% ،مؤكدا أن المجلس أمن على اشراك الإدارة الأهلية في جباية الانعام لتحقيق الربط المقرر .

من جانبه أوضح الشيخ بشير محمد عمر ان المجلس اصدر جملةً من الموجهات اهمها الاهتمام بوعاء الانعام والمشروعات الزراعية باستجلاب جرارات وآليات زراعية للاسر الفقيرة والمشروعات الجماعية بجانب الاهتمام بالسدود والحفائر التي تعين الادارة الاهلية على رفع مستوى جباية الانعام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة .

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