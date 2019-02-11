رفيدة ياسين : بحب السفر حتى في عالم الأحلام.. وازور أصدقائي في منامهم

قالت الإعلامية السودانية ومذيعة قناة العربية رفيدة ياسين، أن 10 من أصدقائها وصديقاتها يقولون إني أزورهم في المنام. وأضافت : (أهو بس عشان ما تقولوا إني مقصرة حتى في غيابي معاكم).

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 قالت رفيدة عبر حسابها الرسمي “بفيسبوك” أنها بتحب السفر حتى في عالم الأحلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)