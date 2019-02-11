قالت الإعلامية السودانية ومذيعة قناة العربية رفيدة ياسين، أن 10 من أصدقائها وصديقاتها يقولون إني أزورهم في المنام. وأضافت : (أهو بس عشان ما تقولوا إني مقصرة حتى في غيابي معاكم).
وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 قالت رفيدة عبر حسابها الرسمي “بفيسبوك” أنها بتحب السفر حتى في عالم الأحلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رفيدة ياسين : بحب السفر حتى في عالم الأحلام.. وازور أصدقائي في منامهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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