تعثر تمويل الطريق المزدوج مدني – الخرطوم

تقدم رئيس كتلة نواب الجزيرة بالمجلس الوطني عبدالله بابكر بطلب استدعاء وزير المالية والتخطيط والاقتصاد معتز موسى، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير لاجتماع مهم وعاجل مع لجنة الطرق والجسور بالمجلس الوطني، للرد على الأسباب التي تحول دون توفير المبلغ المرصود للمرحلة الثانية لمسار الطريق المزدوج مدني الخرطوم، من فداسي وحتى أبوعشر بطول (50) كيلو متراً والذي أجيز في ميزانية العام 2019 /2020.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث عدم إصدار خطاب ضمان للشركة المنفذة للطريق التي تم توقيع العقد معها.

وقال عبدالله في تصريح خاص إن وزارة المالية أصبحت عاجزة عن تنفيذ بنود الميزانية المجازة من المجلس الوطني في مجال الطرق، وقد فشلت في تحويل مبلغ 150 مليون لهيئة الطرق والجسور والتي تم رصدها في ميزانية العام 2018 والتي ظلت مجمدة بوزارة المالية، مما تسبب في ربكه للطرق بالولاية رغم توجيهات رئيس الجمهورية لتشييد عدد من الطرق بالولاية. وتشير المتابعات بأن وزارة الطرق والجسور الاتحادية وقعت عقد تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق مع الشركة الصينية، بعد اكتمال المرحلة الأولى من الطريق بحسب صحيفة التيار، كما أن آليات الشركة ظلت متوقفة لفترة طويلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)