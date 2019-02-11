إرتفاع كبير في أسعار الأسمنت والبوهيات

كشفت جولة في أسواق مواد البناء والتشييد عن إرتفاع كبير في الأسعار وزيادات تُقدر بـــ”15 %” للبوهيات ، وأشار صاحب محلات العمدة لمواد البناء التاجر النور عريس لوجود سعرين بالكاش والشيك ،وشكا التجار من الركود الشديد في السوق بسبب إنعدام السيولة لدى المُواطنين ، وقال إن سعر الطن من أسمنت عطبرة بالكاش “6.600” جنيه ، أما سعرالشيك بـــ 6.700جنيه ، وطن السيخ 3لينا “55” ألف جنيه بالكاش و”55″ ألف جنيه بالشيك.

و 4لينا و5 لينابالكاش” 50″ ألف جنيه بالكاش و بالشيك ” 55 “ألف جنيه ،فيما وصل قلاب الرملة 18 متراً لــ”10″ألف جنيه ولوري الخرسانة 18 متراً بـــ”12” ألف جنيه أما لوري الطوب الأحمر “4 آلاف طوبة” بـــ”6.300″ جنيه وألف طوب من البلك الأسمنتي بــ”18″ ونصف ألف .

أما أسعار البوهيات بحسب صحيفة الصيحة فشهدت زيادات كبيرة وصلت إلى 15% مع عزوف تام من الشراء ، وقال بعض التجار إن سعر الجردل من بوهيات المهندس الطلية وصلت “2.800”جنيه بدلاً من “2.450” جنيهاً الأسبوع الماضي ،وجردل البوماستك الكبير الكيني بـــ”850″جنيهاً بدلاً من “600”جنيه ، أما البوماستك الاقتصادي بـــ” 750″ جنيهاً بدلاً من “550”جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)