الوطني: نمتلك معلومات عن محاولات لقتل أكبر عدد من المعلمين والأطباء

كشف حزب المؤتمر الوطني، عن تلقيه معلومات تشير إلى اعتزام جهات – لم يسمها – استغلال المظاهرات لقتل أكبر عدد من المعلمين وذلك لاستثارة عاطفة المعلمين حتى ينفذوا إضراب شامل، وأكد نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو حسب صحيفة مصادر، أكد علمهم بمحاولات لقتل عدد من الأطباء لاستثارة عاطفتهم كذلك، وأبان الضو أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلايا قال إنها مسلحة بأسلحة لم يعرفها السودان من قبل.

وسفه الضو، تجمع المهنيين، ووصفه بـ(الهلامي) واعتبره عباءة سعى الحزب الشيوعي للتدثر بها خشية رفضه من الشعب السوداني حال ظهر باسمه الحقيقي، ودعا نائب رئيس القطاع السياسي، قيادات تجمع المهنيين للظهور إلى العلن، لافتاً إلى أن الشعب لا يمكن أن ينقاد لجسم غامض وهلامي، وأضاف: (نحن نعلم تماماً أنه واجهة لأحزاب خاصة الحزب الشيوعي السوداني ومن يسير في فلكه. ظهرت بنت في لندن وتحدثت باسمه وقالت هي الناطق الرسمي لكن لفظها هؤلاء الشباب لأنهم لا يرغبون في أن ينتموا لهذه الفئات، ولا يريدون أن يصفهم أي إنسان بمجرد أنهم شيوعيون أو تابعون لهذا الحزب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)