“الثعبان”.. موديل 2019 يتهادى على الطرقات

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ظلت تعانيها البلاد في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك العديد من الأشخاص المهوسين بامتلاك السيارات الفاخرة، ومتابعة طراز موديلاتها التي تظهر سنوياً في طراز حديث يختلف عن السابق، وعندنا في السودان ينشغل سنوياً الكثير من المهتمين بعالم السيارات بآخر طراز للسيارة (تويوتا هايلوكس) التي تشتهر في الشارع السوداني بـ (البوكس)، ومنذ الشهور الأخيرة من العام الماضي بدأ أحدث طراز لها موديل 2019 في الظهور على شوارع العاصمة الخرطوم، وبعدد من المدن السودانية، في هذه الأيام تضاعف ظهورها بصورة لافتة في مدن العاصمة الخرطوم وبعواصم الولايات، وسارع سماسرة السيارات أن يطلقوا عليها اسم “الثعبان”، والاهتمام الشديد بموديلات وطرازات السيارات في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، جعل السودانيين خاصة الغلابة يتعجبون من حالة الرفاهية الصارخة التي ينغمس بداخلها الكثير من الأثريا وانفصالهم التام عن الواقع الذي يعيشه الغالبية العظمى من السودانيين بحسب صحيفة المجهر، الذين جبرتهم الظروف للانشغال فقط بتوفير قوت يومهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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