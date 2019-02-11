استشهاد 2 داخل نفق على الحدود بين غزة ومصر

استشهد 2 وانقذ اخرين عقب فقدان آثارهم داخل نفق كان دمر في السابق من قبل الجيش المصري على الحدود الجنوبية لمدينة رفح بقطاع غزة.

و حسب "القدس" انه تم اخراج عدد من الاشخاص الذين فقدوا داخل نفق على دفعتين وقد خرجوا جميعا بسلام.

وكانت طواقم من الدفاع المدني والطوارئ، باشرت عند حوالي الساعة العاشرة الليلة (الاحد- الاثنين) البحث عن نحو 10 أشخاص فقدت اثارهم داخل النفق، وبعد نحو ساعة ونصف تم انقاذ قسم منهم وخرجوا بسلام، وعند حوالي الثانية عشرة من منتصف الليل تم انقاذ اثنين من المتبقين الثلاثة، وعند ساعات الفجر اعلن عن انتشال جثماني 2 من المواطنين واقد استشهدا نتيجة استنشاقهما للغاز السام داخل النفق وهما عبد الحميد عطاالله العكر وصبحي فتحي أبو قرشين .