الرئاسة توجه بتطبيق القانون في قضية استاذ الخي

الإثنين 11/فبراير/2019 - 10:47 ص حسين بشير وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح باتخاذ القانون لمجراه في قضية المعلم احمد الخير.

وقال والي كسلا ادم جماع لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم ان النائب الأول وجه بان ياخذ القانون مجراه في قضية الشهيد أحمد الخير وتطبيق العدالة.

واضاف انه تلقى توجيهات من جهات اخرى باجراء حوار مع الشباب والقوى السياسية في كسلا. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365



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