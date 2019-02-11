مساعد الرئيس ( تسقط بس - تقعد بس) لا يخرجان البلاد إلى بر الامان

قال مساعد الرئيس السوداني ابراهيم السنوسي ان الشعارين (تسقط بس - تقعد بس) لا يخرجان البلاد إلى بر الامان. وذكر السنوسي اثناء عودته من محلية خشم القربة امس ان المؤتمر الشعبي ماضي في مسعاه بان ينال الجناة عقابهم المتمثل في القصاص لحق الشهيد أحمد الخير

واكد السنوسي بالا كبير على القانون ويجب ان يشمل ذلك كل من شارك في الجريمة مهما كان موقعه كبيرا او صغيرا.

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