جماع ينفي اصدار تعليمات بتعذيب”المعلم”

قال والي كسلا آدم جماع إن من قتل الشهيد أحمد الخير عوض الكريم يتحمل مسؤوليته لأنه خالف القوانين واللوائح.

ونأى جماع في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” بنفسه عن تقديم معلومات غير صحيحة لتضليل الرأي العام بشأن أسباب الوفاة. وأوضح في ذات الوقت أنه كشف في تصريحات عن وجود كدمات بجسد الفقيد. وقال جماع إن المعلم الخير توفي إثر تعرضه للاعتداء، وأضاف” لا يمكن أن أطلب تعذيب وقتل مواطن”.

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