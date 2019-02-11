نقيب المحامين يطالب بتقديم بلاغات أحداث التظاهرات المكتملة إلى المحكمة

طالب نقيب المحامين مولانا عثمان محمد الشريف النيابة بالاسراع في اكمال ملفات التحريات في بلاغات أحداث التظاهرات وتقديم القضايا التى اكتملت للمحكمة وأكد على ضرورة الخطوة لطمأنة المواطنين على سير العدالة وقال النقيب في تصريح أن النقابة تتابع القضية وتفتح أبوابها باستمرار لتلقي اي طلب عون قانوني لتمثيل الاتهام في الحق الخاص وتعهد بالدفع بمحامين على قدر عال من الكفاءة والخبرة

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