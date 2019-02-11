عناوين الصحف السودانية الصادرة الاتنين 11 فبراير 2019م

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- معارك ضارية بين قوات مناوي والعدل والمساواة بليبيا

- مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان: نعمل على إعادة 40 ألف نازح لمناطقهم

- شراكة بين الإتحاد الأفريقي ومفوضية التسريح لإسناد جمع السلاح

- النيل الأبيض: إطلاق سراح (48) من المتهمين في الإحتجاجات بالضمان

- أكثر من (740) مليون جنيه حصيلة الزكاة بولاية سنار

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور حسين يس حمد يترأس جلسة مجلس وزراء حكومة الولاية بحضور الوفد الاتحادي

- رئيس المؤتمر الوطني يتراس إجتماع المكتب القيادي ويستمع لجاهزية كافة اللجان لإستقبال نائب رئيس الحزب للشئون التنظيمية والوفد المرافق له

- محلية فوربرنقا تستعد لاستقبال مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم

- وزير التربية والتوجيه مختار عبدالكريم يلتقي رئيس الاتحاد العام للطلاب ويستمع إلى تنوير عن الاسناد الاكاديمي

- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد ارتفاع عدد الجالسين لامتحانات الاساس لهذا العام

- امين الطلاب بالولاية اشرف الصادق النيل يؤكد استعدادهم لاستقبال الامين العام لامانة الطلاب الاتحادي

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض :

- رئيس المؤتمر الوطني والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يتراس اجتماع اللجنة العليا لبناء الحزب

- والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يؤكد اهتمام حكومته بتعزيز الامن المجتمعي ورتق النسيج الاجتماعي .

- وزيرة الصحة والتنميه الاجتماعيه بولاية النيل الأبيض الأستاذة زينب النموري تدشن توزيع كفالة الايتام بالولايه .

- وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضه المكلف يتراس اجتماع ادارات المجلس .

- مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض يعقد دورته العادية الثامنة غدا الثلاثاء .

- وفد من اللجنه التنسيقيه العليا للحوار الوطنى يزور ولاية النيل الابيض اليوم الاثنين .

- ولاية النيل الابيض تشارك في الورشة القطاعيه للولايات الوسطي حول الخدمه المدنية ومطلوبات الاصلاح الاداري .

- منسق الدفاع الشعبي بولاية النيل الأبيض يتراس الاجتماع الدورى للمكتب التنفيذي .

- مشرف تنمية المتطوعين يشهد تخريج مائة وخمسة من متطوعي الاسعافات الاولية والتمريض المنزلي بحي السلام بالدويم .

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور :

- والي الولاية يصدر قرارا يقضى بتشكيل المجلس الاستشاري للمؤسسة الشبابية للانتاج الاعلامي

- وزير الصحة وزير الصحة والتنمية الاجتماعية ممثل الوالي يبحث مع الوفد المشترك للامم المتحدة خطة خرج اليوناميد من دارفور .

- مساعدة الامين العام للامم المتحدة بنتو كيتا تقر بالتحسن الكبير الذي طرأ علي الارض في اطار التنمية

- وزيرة المالية والقوي العاملة تؤكد دعمها للمجلس الأعلى لتعزيز

- السلام الاجتماعي للقيام بواجبه في صيانة السلام وانجاح برامج التصالحات والاستقرار بالولاية.

- معتمد سرف عمرة يؤكد سعيه الجاد لتوفير شبكة اتصالات لوحدة وسطاني الادارية في الجزء الشمالي للمحلية

- امين الشباب بالوطني جاهزية شباب الوطني الي المضي قدما نحو تعزيز عملية السلام والاستقرار التي من شانه تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار

شبكة الشروق نت:

- البشير وامبيكي يبحثان بأديس أبابا تحركات الآلية لتعزيز السلام

- مصفاة الخرطوم: نوفر 90% من احتياجات البلاد من البنزين

- إطلاق سراح 48 من المتهمين في الاحتجاجات بالنيل الأبيض

- الكويت: نرفض عزل السودان واستهدافه

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- وزير التربية والتوجيه يتفقد مراكز الامتحان الإلكتروني للخريجين المتقدمين للوظائف بالولاية

- معتمد محلية بارا يمتدح جهود الخيرين في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن

- مدير القطاع الاجتماعي بالولاية يؤكد اهتمام الحكومة بالخريجين بتوفير التمويل اللازم للمشروعات

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان :

ـ والي غرب كردفان يفتتح عددا من الغرف السكنية بمدينة النهود ضمن مشروع اعمار منازل الاسر التي تضررت جراء السيول والامطار التي اجتاحت المدينة العام الماضي

ـ مجلس امناء الزكاة بغرب كردفان يعقد اجتماعا ويناقش تقرير اداء العام الماضي وملامح خطة العام الحالي

- امين ديوان الزكاة بالولاية: خطة العام الحالي ركزت على الاهتمام بالمشروعات الانتاجية والزراعية والجباية

ـ نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنطقة الفولة التنظيمية

ـ معتمد محلية الاضية رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية يشهد مؤتمر المنطقة التنظيمية الاضية الشرقية

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شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل

- والي نهر النيل يلتقي وفد ابوحمد بقيادة النائب مبارك عباس ويبحث قضايا المنطقة وزيارة رئيس الجمهورية لابوحمد

- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بنهر النيل يزور مصنع اسمنت عطبرة ويمتدح مشروعات الراجحي ..

- معتمد المتمه يجدد دعمه للتعليم للحفاظ على تفوق المحلية

- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بنهر النيل يصدر قرار بحل المفوضية الرياضية ولجنة التحكيم ..

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر :

- رابطة أبناء منطقة الرباطاب بولاية البحر الأحمر تحتفل بتكريم الطلاب المتفوقين بمرحلتي الأساس والثانوي

- إنطلاقة الإمتحانات التجريبية لطلاب الشهادة السودانية بولاية البحر الأحمر

- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يقف على الوضع الصحي بمحليتي سواكن وطوكر

‏ أخبار قناة الملاعب

- المنتخب يبدأ تحضيراته الثلاثاء القادم

- الأهلي مروي وحي الوادي نيالا يتعادلان بهدف لكل باستاد كريمة

- بعثة الهلال السوداني تصل زامبيا للقاء ناكانا الزامبي عصر الأربعاء المقبل