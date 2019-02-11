عناوين الصحف السودانية الصادرة الاتنين 11 فبراير 2019م

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- معارك ضارية بين قوات مناوي والعدل والمساواة بليبيا
- مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان: نعمل على إعادة 40 ألف نازح لمناطقهم
- شراكة بين الإتحاد الأفريقي ومفوضية التسريح لإسناد جمع السلاح
- النيل الأبيض: إطلاق سراح (48) من المتهمين في الإحتجاجات بالضمان
- أكثر من (740) مليون جنيه حصيلة الزكاة بولاية سنار
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفور حسين يس حمد يترأس جلسة مجلس وزراء حكومة الولاية بحضور الوفد الاتحادي
- رئيس المؤتمر الوطني يتراس إجتماع المكتب القيادي ويستمع لجاهزية كافة اللجان لإستقبال نائب رئيس الحزب للشئون التنظيمية والوفد المرافق له
- محلية فوربرنقا تستعد لاستقبال مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم
- وزير التربية والتوجيه مختار عبدالكريم يلتقي رئيس الاتحاد العام للطلاب ويستمع إلى تنوير عن الاسناد الاكاديمي
- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد ارتفاع عدد الجالسين لامتحانات الاساس لهذا العام
- امين الطلاب بالولاية اشرف الصادق النيل يؤكد استعدادهم لاستقبال الامين العام لامانة الطلاب الاتحادي
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض :
- رئيس المؤتمر الوطني والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يتراس اجتماع اللجنة العليا لبناء الحزب
- والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يؤكد اهتمام حكومته بتعزيز الامن المجتمعي ورتق النسيج الاجتماعي .
- وزيرة الصحة والتنميه الاجتماعيه بولاية النيل الأبيض الأستاذة زينب النموري تدشن توزيع كفالة الايتام بالولايه .
- وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضه المكلف يتراس اجتماع ادارات المجلس .
- مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض يعقد دورته العادية الثامنة غدا الثلاثاء .
- وفد من اللجنه التنسيقيه العليا للحوار الوطنى يزور ولاية النيل الابيض اليوم الاثنين .
- ولاية النيل الابيض تشارك في الورشة القطاعيه للولايات الوسطي حول الخدمه المدنية ومطلوبات الاصلاح الاداري .
- منسق الدفاع الشعبي بولاية النيل الأبيض يتراس الاجتماع الدورى للمكتب التنفيذي .
- مشرف تنمية المتطوعين يشهد تخريج مائة وخمسة من متطوعي الاسعافات الاولية والتمريض المنزلي بحي السلام بالدويم .
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور :
- والي الولاية يصدر قرارا يقضى بتشكيل المجلس الاستشاري للمؤسسة الشبابية للانتاج الاعلامي
- وزير الصحة وزير الصحة والتنمية الاجتماعية ممثل الوالي يبحث مع الوفد المشترك للامم المتحدة خطة خرج اليوناميد من دارفور .
- مساعدة الامين العام للامم المتحدة بنتو كيتا تقر بالتحسن الكبير الذي طرأ علي الارض في اطار التنمية
- وزيرة المالية والقوي العاملة تؤكد دعمها للمجلس الأعلى لتعزيز
- السلام الاجتماعي للقيام بواجبه في صيانة السلام وانجاح برامج التصالحات والاستقرار بالولاية.
- معتمد سرف عمرة يؤكد سعيه الجاد لتوفير شبكة اتصالات لوحدة وسطاني الادارية في الجزء الشمالي للمحلية
- امين الشباب بالوطني جاهزية شباب الوطني الي المضي قدما نحو تعزيز عملية السلام والاستقرار التي من شانه تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار
شبكة الشروق نت:
- البشير وامبيكي يبحثان بأديس أبابا تحركات الآلية لتعزيز السلام
- مصفاة الخرطوم: نوفر 90% من احتياجات البلاد من البنزين
- إطلاق سراح 48 من المتهمين في الاحتجاجات بالنيل الأبيض
- الكويت: نرفض عزل السودان واستهدافه
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- وزير التربية والتوجيه يتفقد مراكز الامتحان الإلكتروني للخريجين المتقدمين للوظائف بالولاية
- معتمد محلية بارا يمتدح جهود الخيرين في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن
- مدير القطاع الاجتماعي بالولاية يؤكد اهتمام الحكومة بالخريجين بتوفير التمويل اللازم للمشروعات
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان :
ـ والي غرب كردفان يفتتح عددا من الغرف السكنية بمدينة النهود ضمن مشروع اعمار منازل الاسر التي تضررت جراء السيول والامطار التي اجتاحت المدينة العام الماضي
ـ مجلس امناء الزكاة بغرب كردفان يعقد اجتماعا ويناقش تقرير اداء العام الماضي وملامح خطة العام الحالي
- امين ديوان الزكاة بالولاية: خطة العام الحالي ركزت على الاهتمام بالمشروعات الانتاجية والزراعية والجباية
ـ نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنطقة الفولة التنظيمية
ـ معتمد محلية الاضية رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية يشهد مؤتمر المنطقة التنظيمية الاضية الشرقية
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل
- والي نهر النيل يلتقي وفد ابوحمد بقيادة النائب مبارك عباس ويبحث قضايا المنطقة وزيارة رئيس الجمهورية لابوحمد
- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بنهر النيل يزور مصنع اسمنت عطبرة ويمتدح مشروعات الراجحي ..
- معتمد المتمه يجدد دعمه للتعليم للحفاظ على تفوق المحلية
- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بنهر النيل يصدر قرار بحل المفوضية الرياضية ولجنة التحكيم ..
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر :
- رابطة أبناء منطقة الرباطاب بولاية البحر الأحمر تحتفل بتكريم الطلاب المتفوقين بمرحلتي الأساس والثانوي
- إنطلاقة الإمتحانات التجريبية لطلاب الشهادة السودانية بولاية البحر الأحمر
- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يقف على الوضع الصحي بمحليتي سواكن وطوكر
أخبار قناة الملاعب
- المنتخب يبدأ تحضيراته الثلاثاء القادم
- الأهلي مروي وحي الوادي نيالا يتعادلان بهدف لكل باستاد كريمة
- بعثة الهلال السوداني تصل زامبيا للقاء ناكانا الزامبي عصر الأربعاء المقبل
سحر البيان:
- البشير والسيسي وآبي أحمد يتفقون على تشييد سد النهضة مع مراعاة منافع البلدان الاخري
- رئيس الجمهورية يبحث مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوي خطتها لتعزيز السلام في السودان
- علي هامش قمة الاتحاد الافريقي الــ ٣٢.. البشير يبحث آفاق التعاون مع رئيس بنك التنمية والتجارة الأفريقي
- البرلمان العربى يعقد جلسة استثنائية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
- نائب رئيس الجمهورية يوجه وزارة الزراعة بالاسراع في تنفيذ مشروع السودان الأخضر
صحيفة أخبار اليوم:
- البشير والسيسي وآبي أحمد يتفقون على تشييد سد النهضة .
- قيادات سياسية ل(أخبار اليوم) : مبادرة مجموعة ال(٥٢) خطوة ايجابية .
- رؤساء البرلمانات العربية يحثون أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .
- غندور للبرلمان العربي : لاتخافوا على السودان والعقلاء في بلادنا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد .
صحيفة الوطن:
- اتفاق ثلاثي على مظلة سياسية لمفاوضات سد النهضة
- الوطني مستعدون لمناظرة الشيوعيين في الميادين العامة
- إطلاق سراح (٤٨) من المتهمين في الاحتجاجات بالنيل الأبيض
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يبحث مع الآلية الإفريقية تعزيز السلام
- البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قائمةالارهاب
- الأبحاث الجيولوجية: تصديق 22رخصة امتياز لشركات أجنبية
- بكري يوجه بتوفير السيولة لصرف المرتبات بكسلا
- الحكومة تتعهد بتوفير الوجبات الغذائية للتلاميذ
- السودان يواسي أسر ضحايا طائرة الجيش الأثيوبي
- سفير إفريقيا الوسطى: اتفاق السلام أوقف الحرب
- كبر يوجه بالإسراع في تنفيذ السودان الأخضر
- ميان دوت يثمن جهود السودان لتحقيق السلام
- الحزب الحر المتحد يجدد دعمه لمخرجات الحوار
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية الصادرة الاتنين 11 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.