الحرس الثوري الإيراني يعرض صواريخ باليستية دقيقة بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عرض الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفالات بمرور 40 عاما على الثورة الإسلامية في إيران

وتشهد طهران والمدن الإيرانية الأخرى مسيرات شعبية لإحياء الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

هذا وتتضمن مراسم الاحتفال في طهران فعاليات مختلفة، منها نثر الورود على المشاركين في المسيرات، ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس حسن روحاني بكلمة إلى الشعب.

وذكرت وكالة “فارس” للأنباء أن مئات الضيوف الأجانب سيحضرون المسيرات بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة.

اندلعت الثورة الإيرانية سنة 1979 وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي، إلى الجمهورية الإسلامية بقيادة المرجع الديني آية الله الخميني. روسيا اليوم

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