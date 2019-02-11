البرلمان العربي يُطالب أمريكا برفع السودان من قائمة الإرهاب

القاهرة: السوداني
طالب البرلمان العربي في جلسة عقدها بالقاهرة أمس، الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعقد البرلمان العربي، جلسة استثنائية خصصها لموضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمشاركة رئيس المجلس الوطني أ.د.إبراهيم أحمد عمر، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين للاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، ومندوبي الدول بالجامعة العربية.
وأعلن المشاركون في جلسة الاستماع تضامنهم التام مع السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيَّته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي، إن الجلسة تأتي بعد إعداده مذكرة قانونية تثبت بالحجج والأسانيد القانونية أحقيَّة السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأميركية.
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