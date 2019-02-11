الموردة يستأنف تحضيراته لحي الوادي

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الموردة الأمدرماني تدريباته صباح اليوم بملعب دار الرياضة بأمدرمان بمشاركة جميع اللاعبين وبقيادة الكابتن فاروق جبرة، بعد أن تم تأجيل مباراة المريخ، المحدد لها اليوم، بسبب مشاركة الأخير في منافسة البطولة العربية. هذا وقد منح الجهاز الفني للهلب اللاعبين الراحة السلبية أمس، وينتظر أن يركز الكابتن جبرة خلال مران اليوم على تدريبات عدة من جري واستطالة وتفكيك عضلات فضلاً عن تمارين الجمل التكتيكية التي ينوي التعويل عليها أمام لقاء حي الوادي نيالا المحدد له الخامس عشر من فبراير الجاري بملعب دار الرياضة بأمدرمان. ومن جانبه أشار بدر الدين تيه، مدير الكرة أن حظوظ فريقه في التأهل لدوري النخبة كبيرة، مؤكداً أن الفريق مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام حي الوادي تحديداً أولاً لتوسيع الفارق مع الأخير وثانياً للحفاظ على المركز الثاني ضمن فرق المجموعة (أ) التي تشهد تنافساً كبيراً بين جميع الفرق التي تطمح كذلك لبلوغ دورى النخبة عن جدارة واستحقاق، مبيناً أن المرحلة لا تحتمل التفريط في أي نقطة في ظل هذا التنافس الشريف بين الأندية، واختتم تيه حديثه للصحيفة متمنياً التوفيق لفريقه ولجميع الفرق المنافسة له في بطولة الدوري الممتاز.