وزير مالية سابق يكذب الحكومة ويكشف أسباب ارتفاع الأسعار

أرجع وزير المالية السابق، عز الدين ابراهيم أسباب تدهور الوضع الاقتصادي والارتفاع المتواصل للأسعار إلى زيادة الاستدانة الحكومية من البنك المركزي ووزارة المالية مما قاد إلى تدهور قيمة الجنيه، نافياً أن يكون تراجع الاقتصاد بسبب سياسة التحرير الاقتصادي.
وقال في حديث حسب صحيفة مصادر إن تحميل الحكومة الوسطاء والسماسرة والمضاربين أسباب ارتفاع الأسعار مجرد “حديث انصرافي لا علاقة له بالواقع”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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