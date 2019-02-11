اتهام شابة بسرقة شيكات مصرفية من فنانة شهيرة

اتهمت محكمة جنايات الخرطوم شمال فتاة بسرقة شيكات مصرفية تخص فنانة شهيرة “ف،ع” من داخل منزلها بالخرطوم. وحرر قاضي المحكمة مولانا عصام الدين عثمان تهمة تحت المادة (174) من القانون الجنائي التي تتعلق بالسرقة فيما ردت المتهمة بعدم الذهب.

وحددت المحكمة جلسة خلال الشهر الجاري لسماع شهود دفاع المتهمة. يذكر أن المحكمة استمعت إلى آخر شهود الاتهام وقررت قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمة. وأنكرت المتهمة لدى استجوابها أمام المحكمة سرقتها الشيكات موضوع البلاغ.

وتشير الوقائع الأولية حسب صحيفة الأخبار، إلى تدوين الفنانة الشهيرة بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال أفادت في مضمونه بفقدانها دفتر شيكات وأشارت أصابع الاتهام خلال التحريات معها إلى أشخاص بعينهم ليتم القبض على عدد من المشتبه بهم من بينهم المتهمة وتدوين بلاغات في مواجهتهم وبعد التحريات تم الإفراج عن بعضهم لعدم كفاية الأدلة ووجهت النيابة تهمة تحت المادة (174) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالسرقة وإحالة الملف للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)