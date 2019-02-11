زيادات حادة في الذهب بسبب الرسوم والبورصة

كشفت متابعات عن ارتفاع في أسعار الذهب، وارجع تجار الذهب أمس في حديثهم حسب صحيفة الأخبار الزيادات إلى ارتفاع أسعار البورصة العالمية، بجانب زيادة الرسوم على الدمغ والتصنيع.

وكشف عدد من الصاغة أمس عن ارتفاع رسوم الدمغ والمعابرة بجانب التصنيع إلى (270) جنيهاً على الجرام الواحد، مؤكدين أن الزيادات خرافية وأنها تضاف على سعر المنتج النهائي بالتالي يتحملها المواطن، مؤكدين أن الارتفاع في الذهب يشهد تصاعداً بوتيرة متسارعة، مشيرين إلى ارتفاع سعر جرام الذهب الكويتي والبحريني من (2400، 2300) إلى (2700) جنيهاً، فيما ارتفع سعر جرام السعودي إلى (2650) جنيهاً، وارتفع سعر الذهب المسبوك الذي يتم بيعه لبنك السودان المركزي من (2200) إلى (2250) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)