إحباط بيع تمثال للنبي سليمان بالخرطوم

أحبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني مخططاً لبيع تحفة تاريخية عبارة عن تمثال أثري لسيدنا سليمان بن داؤود يجسد فيه شخصية سيدنا سليمان وهو يجلس على العرش ويحمل عصاه بيده.

والقت سلطات الأمن القبض على المتهم أثناء عقد صفقة لبيع الأثر مع مستثمر أجنبي كان ينوي شراء القطعة الأثرية وتهريبها إلى خارج السودان واتفق الأجنبي مع المتهم الأول على شراء القطعة بمبالغ تفوق (12) ألف دولار أمريكي ودون بلاغ بنيابة امن الدولة، ونقلت مصادر أن معلومات توافرات لدى قوات جهاز الأمن تفيد بأن شخصاً يهم بعقد صفقة مع أجانب لبيع وتهريب قطعة أثرية نادرة يصل عمرها لنحو آلاف السنين.

وفور المعلومات تم تشكيل قوة أمنية وتحديد ساعة الصفر ونصب كمين محكم وأثناء عقد الصفقة شعر الأجنبي بالكمين ففر هارباً إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم السوداني وضبطت بحوزته التمثال الأثري وهو عبارة عن تمثال يصل طوله إلى نحو مترين ويجسد التمثال شخصية لرجل يجلس على عرش ملكي ويمسك بيده عصاة وهو مصنوع من مادة الخزف وأحبطت عملية البيع، ونقلت مصادر بأن الأجنبي كان ينوي نقل التحفة الأثرية إلى خارج السودان وقامت السلطات الأمنية بنقل التمثال إلى الهيئة العامة للأثآر لتحديد الحقبة الزمنية والتاريخية التي يعود إليها التمثال ودون الأمن بلاغاً في مواجهة المتهم بنيابة امن الدولة بحسب صحيفة الانتباهة وشرعت السلطات في التحقيق مع المتهم لمعرفة الجهة التي تحصل منها على التمثال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)