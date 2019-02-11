بكري حسن صالح: ملتزمون بمحاكمة عادلة لقتلة المعلم

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول بكري حسن صالح، عن التزام الحكومة بنتائج التحقيق الشفاف العادل في قضية مقتل معلم خشم الرقبة وتقديم الجناة للقضاء درءاً للفتنة والتزاماً من الدولة بالعدالة.

أعلن والي كسلا آدم جماع في تصريحات خاصة بعد لقائه النائب الأول أمس وقال جماع إن حكومته تتابع قضية المعلم القتيل لأنه مواطن من الولاية.

وأعلن عن حل مشكلة السيولة بقرارات وتوجيهات من الفريق بكري قضت بتحويل مبلغ 50 ملياراً لمعالجة نقص السيولة وصرف رواتب شهر فبراير ومارس، عبر الكشوفات في الوحدات الإدارية الحكومية وإيقاف تحويل المرتبات عبر المصارف مؤقتاً بحسب صحيفة المجهر. وقال جماع إن لقاءه بالفريق صلاح قوش المدير العام لجهاز الأمن تناول قضايا توفير الدقيق ومراقبة توزيعه حتى ينال كل مواطن حقوقه كامله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)