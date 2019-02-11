تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة *تعهدات من الرئاسة والأمن بتقديم الجناة في قضية ” المعلم” للمحاكمة * مصدرو الذهب : وجود شركات حكومية في القطاع عطّل الاقتصاد صحيفة الأخبار *الحكومة : “42” خلية خارجية تدعم الاحتجاجات *البرلمان العربي يدفع بمذكرة قانونية لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب صحيفة التيار *تعثُّر تمويل الطريق المزدوج مدني ــ الخرطوم *كتلة نواب الجزيرة بالبرلمان تستدعي وزير المالية ومحافظ المركزي *في قمة ثلاثية .. السيسي يطلب رؤية متوازنة لتشغيل سد النهضة *بوتفليقة يترشح رسمياً لولاية خامسة صحيفة السوداني * تطور جديد في أزمة ” سد النهضة ” بقمة البشير والسيسي وآبي أحمد * تفاصيل مصرع “3” بينهم عروس في انفجار داخل شقة بالخرطوم صحيفة الإنتباهة *جماع لـــ” الإنتباهة ” : لم أصدر تعليمات بتعذيب ” النعلم ” * إحباط بيع تمثال للنبي سليمان بالخرطوم * الكلاب نبشت قبورهم والتهمتهم دفن أطفال موتي بمباني مستشفى ” الرهد” صحيفة مصادر * الوطني : نمتلك معلومات عن جماعات تستغل المظاهرات لفتل معلمين *قيادي لالشعبي : أمورنا واضحة ولن ننسحب من حكومة الوفاق صحيفة المجهر ” بكري حسن صالح ” : ملتزمون بمحاكمة عادلة لقتلة المعلم البرلمان العربي يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب صحيفة الدار *سبحان الله : العثور على طفل حياً بعد مكوثة “4” أيام داخل بئر *تطورات جديدة في قضية المتهمة قتل زوجها المهندس ودفنه * إحالة طفل لدار التربية متهم بقتل شاب حاول التحرش بشقيقته *براءة شاب من تهمة قتل صديقة بشارع النيل * محمد الأمين الفنانين الشباب من ترديد اعماله *اليوم لطلاب الشهادتين : امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس وامتحان الكيمياء للثانوي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 11 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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