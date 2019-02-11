تعرف على موعد سحب القوات الأمريكية من سوريا

قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الأحد، إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا، طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب .
وقال أيضا فوتيل الذى يشرف على القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط، إنه يعتقد أن مستويات القوات فى العراق ستظل ثابتة بشكل عام. وأضاف "لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".
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