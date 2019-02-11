تعرّفوا إلى فوائد شرب الماء مع الحامض

كشف موقع "صحة أونلاين" في تقرير عن أنّ شرب كوبٍ من الماء الدافئ الممزوج ببضع قطرات من عصير الحامض في الصباح، يعزّز الكثير من الصحة والرفاهية.

ونصح الموقع بشرب كوب من الماء الدافئ كل صباح مع العصير الطازج لنصف حامضة كما يمكن تحلية الشراب بقليل من العسل بحسب الذوق. ويعرف علم "الأيورفيدا" الصحي منذ 1000 عام فوائد الماء مع الحامض والمتغيّرات التي تحدث والتي تساهم في تحسين لصحة الجسم.

فما هي فوائد الماء مع الحامض؟

التخلص من السموم والفضلات

يجمع هذا الشراب اللذيذ بين نوعين من الأطعمة الجيدة: الماء الدافئ وعصير الحامض معًا، وهذه المواد لا يمكن أن تهزم. فالمياه الدافئة تحسّن الهضم والعديد من وظائف الجسم الأخرى كما أنها تحافظ على الرطوبة. وهذا يجعل من الشراب اللذيذ مساعدًا قويًا للتخلص من السموم. من المهم ألا يكون الماء بارداً أو حاراً جداً. فيجب أن يكون الماء دافئًا بقدر درجة حرارة الجسم، وبالتالي يمكن أن يمارس تأثيره بشكل جيد، وإذا كان الماء ساخن، فإنه يدمّر جزءاً من المواد الغذائية الموجودة في عصير الحامض.

ويحتوي الحامض على "الكالسيوم" و"البوتاسيوم" وفيتامين "C" و"البكتي"ن والقليل من الحديد وفيتامين "A".

يقوي جهاز المناعة

الماء الدافئ مع الحامض يقوي الكبد الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إزالة السموم وينظم عملية الهضم بلطف ويمكن أن يساعد في علاج كل من الإمساك والإسهال. ومن المفيد شربه لتكوين العصارة الصفراوية والعصارات الهضمية الأخرى.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن ماء الحامض يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا وهو يقلل تشكل البكتيريا غير المرغوب فيها وتكاثرها في الأمعاء، مما يساعد على ذلك تحسين الهضم.

ماء الحامض بدلًا من المشروبات الرياضية

بعد تمرين رياضي شاق، تعمل مياه الحامض الدافئة كمشروب رياضي يستعيد توازن الملح وينعش. فإذا كنت تشرب الماء الدافئ مع الحامض بانتظام، فلن يكون لديك الكثير من الشهية لتناول القهوة والحلويات بعد الآن.

تساعد مياه الحامض أيضًا على إنقاص الوزن، فالعديد من التأثيرات المذكورة أعلاه مثل الهضم المتحكم به وإزالة السموم تضمن تقليل الوزن الزائد مع مرور الوقت.

كم مرة ومتى يجب شرب ماء الحامض؟

الشيء الأكثر أهمية والذي يجب الالتزام به هو شرب كوب في الصباح من ماء الحامض الدافئ قبل القهوة أو الشاي أو أي شيء آخر. ولا توجد مشكلة في حال تناول وجبة الفطور كالمعتاد وشرب القهوة، ولكن يجب عليك أن تبدأ يومك بماء الحامض. فأيّ ﺷﺨﺺ يلاحظ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوب ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺎد أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر.