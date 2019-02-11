تعرف على أول تعليق من والدة منى فاروق على الفيديو الأباحي

حرصت والدة منى على دعمها ومساندتها في محنتها، وفور خروج ابنتها من المحكمة سارعت للحاق بها وبدأت تنادي عليها وتصرخ قائلة "أنا وراكي يا منى أنا معاكي"، بحسب ما جاء في موقع صحيفة "الوطن".
يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قرر تجديد حبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.
غادرت المتهمتان مقر المحكمة بعد انتهاء الجلسة، داخل سيارة شرطة تؤمنها عناصر الشرطة النسائية.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، وجاء ذلك على خلفية تداول فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.
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