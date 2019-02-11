فاغنر.. جيش الظل الروسي في السودان (فيديو)

مرتزقة فاغنر، أحد وسائل النفوذ الروسي الخفية، جيشُ الظل الروسي يسميه. شركة خدمات امنية | أسمت نفسها. فماذا تفعلُ شركة الظل الروسي في السودان.

قمع التظاهرات السلمية.. آخر مظاهر السطوة الروسية المستترة في السودان، كشَفَها ظهور متكرر لمقاتلين روس في المظاهرات.

تأكيدات من المعارضة وعن مقربين من جهاز المخابرات السوداني تطابقت وأوضحت أنشطة مرتزقة فاغنر المتعددة! كما أكد وزير داخلية السودان أحمد بلال عثمان عدم مشاركة الروس في فض المظاهرات. الخارجية الروسية نفت بدورها، مكتفية بالقول إن وظيفة شركات الأمن الروسية مقتصرة على تدريبُ الأمن السوداني.

جيش روسيا الخفي ليس حديث عهدٍ بالسودان، ففي ألفين وسبعة عشر، بُثَّ فيديو جاء في وصفه أنه لمرتزقة روس يدربون مليشيا موالية للبشير. عبر شبكة الإذاعة البريطانية (bbc) أوليج كرينتسين، رئيسُ ار اس بي الروسية للاستشارات العسكرية، أكدّ وجود الروس في السودان، وقال إن المرتزقة العائدون من سوريا وشبه جزيرة القرم قصدوا السودان، حيث سبقهم إلى هناك "رفاقهم".

وفقا للكرملين: لا وجود لمقاتلين روس في السودان!! بل لا وجود للمجموعات المسلحة الخاصة أساساَ، قالقانون الروسي يحظرها ويشدد عقوبة المنتمين إليها. هنا تظهر فائدة مجموعة فاغنر جيش الظل الروسي يسمح لروسيا بالتواجد – سرا أو علنا - حيث لا ينغي أن تكون؛ مع أقل قدر من الخسائر المادية والديبلوماسية والبشرية.. حسب بافيل باييف، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

وفقا لباحثين فاغنر التابعة لـيفغيني بريغوجين رجل الاعمال الروسي وطباخ بوتين كما عُرف عنه! تنفذ أجندة بوتين الحالمة بروسيا قيصرية جديدة، يمتد نفوذها شرقاً وغربا.

على الأرض، فاغنر ليست مُقدِّمَ خدمات أمنية اعتيادي، وليسوا مجرد مرتزقةٍ رخيصة، فشركات الأمن لا تحصل على حصة من الناتج القومي!! ليس كما حصلت فاغنر على عوائد طويلة المدى من إنتاج حقول النفط السوري، خاصة في دير الزور والطبقة، حيث الحقول والمصافي التي كانت تُدار في تناغم تام بين الروس والدواعش ونظام الأسد | وفقاً لتحقيقات وتسريبات عدة! في سوريا دعم مرتزقة فاغنر جيش بوتين في معارك الأسد لقمع الثورة، ونالوا معاملة قوات الجيش الروسي النظامية. وصلوا عبر طائرات عسكرية روسية، وتلقى جرحاهم العلاج في المستشفيات العسكرية، ومُنحوا الميداليات التي توقع شخصياً من قبل ڤلاديمير بوتين.

وبعيدا عن تاريخ فاغنر الملطخ بالدم السوري والنفط! وعن دورها في القرم. عودةَ إلى دورها في أفريقيا، تتأكدُ مساعي روسيا لمدّ هيمنتها، واستلاب حرية الشعوب وأقواتِها، خاصة في الدول الغنية بإمكانيتها الظاهرة والكامنة!! كل ذلك عبر مرتزقة فاغنر في السودان – التي يمكن أن تصبح سلة غذاء العالم – وفي جمهورية أفريقيا الوسطى الغنية بالمناجم المتعددة، فضلا عن ليبيا الغنية بالثروتين النفطية والسمكية. ولا يتوقف نشاط مجموعة فاغنر في أفريقيا، بل إن طموحات روسيا تمتد كذلك إلى اليمن، حيث أكدت تقارير دعم مرتزقة فاغنر للمليشيات الإيرانية وميليشيا الحوثي في الحرب ضد الشرعية.