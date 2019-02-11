الاحتلال الإسرائيلى يطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه الشبان الفلسطينيين بقطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه عدد من الشبان الفلسطينيين من "وحدات الإرباك الليلي"، بعدما تجمعوا مساء اليوم الأحد، عند الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشبان الفلسطينيين انطلقوا من مناطق عدة في شمال قطاع غزة نحو السياج الفاصل، وقاموا بإشعال إطارات السيارات، في حين أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي تجاههم.

وابتكر الشبان الفلسطينيون فعاليات "الإرباك الليلي" التي تبدأ في ساعات المساء، والمسير البحري، ومسيرات أمام معبر "بيت حانون- إيرز" شمال قطاع غزة رفضا للحصار.

من جانبه أكد محمد الغول عضو لجنة مركزية في الجبهة الشعبية في تصريح مساء اليوم أن هناك توافقا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة لعودة وحدة الإرباك الليلي للعمل بشكل تدريجي ردا على جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك مساحة من التصعيد التدريجي ردا على جرائم الاحتلال.

وكان مواطنان فلسطينيان قد استشهدا الجمعة الماضية برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة رغم حالة الهدوء النسبي التي تسود الحدود.