رجل أعمال يستعد للذهاب للفضاء احتفالا بمرور 50 عام على أول هبوط على القمر

ادعى الملياردير "ريتشارد برانسون" أنه سيسافر إلى الفضاء على متن صاروخ "فيرجن جالاكتيك" فى غضون الأشهر الخمسة المقبلة، إذ يريد رجل الأعمال البريطانى الاحتفال بالذكرى الخمسين لأول هبوط على سطح القمر فى عام 1969، والذى حدث فى 20 يوليو 1969بطريقة مختلفة.
وفى حديثه خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن، قال: "أمنيتى هى أن أذهب للفضاء فى الذكرى الخمسين للهبوط على سطح القمر"، وفى وقت سابق من هذا العام ، قال رجل الأعمال البالغ من العمر 69 عاما لشبكة "سى بى أس" إنه كان يتدرب بقوة من أجل تلك المهمة.
ويخوض "برانسون" منافسة مع "إيلون موسك" مؤسس "سبيس إكس"، و"جيف بيزوس" مؤسس "أمازون"، لإرسال الركاب إلى الفضاء.
ووفقًا لموقع "مترو" البريطانى، نجحت Virgin Galactic فى إرسال سفينة صواريخ إلى الفضاء لأول مرة، وقطعت أكثر من 50 ميلاً فوق الأرض، قبل النزول والهبوط بأمان فى صحراء Mojave، وسدد أكثر من 600 شخص الإيداعات للسفر على متن رحلات فيرجين دون المدارية، بما فى ذلك الممثل ليوناردو دى كابريو ونجم البوب جاستين بيبر، وتبلغ تكلفة رحلة الطيران لمدة 90 دقيقة 250 ألف دولار.
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