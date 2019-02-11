رانيا يوسف تتحدث عن الفيديو الإباحي: دي مش أنا وده مش خالد يوسف

منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي وتحديدا مع حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، أصبح اسم الممثلة رانيا يوسف رائجا، بسبب الفستان الذي ظهرت به.

أيام كثيرة واسمها هو الأكثر بحثا الكل مهتم بمعرفة ماذا حدث معها، يهدأ الأمر لأيام ثم يعود اسمها للرواج.

ولأن اسم رانيا يوسف أصبح "تريند" والجمهور يبحث عن أخبارها، روج البعض أن لها فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

بسرعة انتشرت أخبار عن هذا الفيديو، وسريعا خرجت رانيا ودافعت عن نفسها وأكدت أنها ليست هي التي تظهر في الفيديو وتقدمت ببلاغ للنائب العام.

أكدت رانيا أنها لا علاقة لها بالفيديو وأن بسبب شهرتها وأن اسمها "تريند" قام بعض الشباب بكتابة اسمها على هذا الفيديو من أجل كسب المال، والشهرة.

أضافت، أن أي شخص يريد أن يكتسب شهرة يضع اسم رانيا يوسف، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في حقها وستقف بالمرصاد لكل من يفكر في استغلال اسمها، بحسب تصريحاتها لموقع "المصري اليوم".

وحكت رانيا عن اليوم الذي عرفت فيه بانتشار الفيديو، وقالت إنها استيقضت لتجد مكالمات ورسائل من أصدقائها، وظلت لمدة 3 أيام متوترة حتى استطاعت أن تقدم بلاغا للنائب العام، معبرة عن سعادتها وارتياحها بعدما أمر النائب العام بالتحقيق مع الشباب الذين وضعوا اسمها على الفيديو.

وكشفت رانيا خلال حوارها مع "المصري اليوم" عن الممثلين الذين وقفوا معها وقالت إن الممثلة إلهام شاهين دافعت عنها وكذلك نقيب الممثلين أشرف زكي وعدد من أعضاء النقابة، فيما أكدت أنها لم تتواصل مع المخرج خالد يوسف خاصة أنه لا علاقة لها بالفيديو المسرب ولا تعرف عنه شيء.

