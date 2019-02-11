الأردن وفلسطين يؤكدان ضرورة إطلاق جهد دولى لإنهاء النزاع الفلسطينى الاسرائيلى

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كسبيل وحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الصفدي وعريقات بحثا اليوم الأحد المستجدات في جهودهما المشتركة لإيجاد أفق سياسي نحو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة وفي مقدمها الحق في الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر الصفدي وعريقات من خطورة استمرار الوضع الراهن، فيما اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق.

وأكد الصفدي أن الأردن ستستمر في توظيف كل إمكاناتها للتوصل إلى حل للصراع يُنهي الاحتلال وينصف الأشقاء الفلسطينيين ويلبي حقهم بالعيش بكرامة في دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

من جهته، أكد عريقات تثمين دولة فلسطين للجهود المتواصلة التي يقودها الملك عبدالله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني ولمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة.