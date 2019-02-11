غندور: نقدر الدعم العربي والسودان لن ينهار

قال وزير خارجية السوداني السابق، إبراهيم غندور، إن بالسودان عقلاء يتميزون بالحكمة لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة تطالب برحيل الرئيس البشير من الحكم.

وأضاف غندور على هامش مشاركته في الجلسة الاستثنائية للبرلمان العربي بالقاهرة، "لاتخافوا على السودان وان الاوضاع ستعود الى الاستقرار".

وأشاد غندور بالجهود التي يبذلها الاشقاء العرب لدعم الاستقرار والسلام في السودان، مضيفا "جامعة الدول العربية كانت ولاتزال تسعى لتقديم الدعم للسودان في كافة المجالات".

وسقط خلال الاحتجاجات التي عمت كل ولايات ومدن السودان عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.