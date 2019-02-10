اشتية مندوبا عن الرئيس في رئاسة المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ77

شارك رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، ممثلا للرئيس محمود عباس في أعمال المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ 77 زائد الصين في مقر الأمم المتحدة الذي يعقد اليوم الأحد برئاسة دولة فلسطين.

وقال اشتية أن اجتماعا للجنة الوزارية في الدول الأعضاء سيعقد على مدار يومين لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد اشتية أن فلسطين ستعمل على تنفيذ المبادرات الهادفة لتحقيق أهداف خطة التنمية 2030 وتعزيز التنمية التضامنية بين الدول الأعضاء من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

ويتركز الاجتماع حول الشمولية الاقتصادية والاجتماعية وردم الهوة وعدم المساواة بين الدول وداخل الدول.

وتسلمت فلسطين منصب رئاسة المجموعة في الخامس عشر من كانون ثان الماضي. وتعدّ مجموعة الـ 77 والصين، أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لـ 134 دولة.

المصدر: القدس