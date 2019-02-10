الكويت: نحن نريد سوداناً مستقراً ومزدهرا

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع دولة السودان، ورفضه القاطع لكل محاولات استهدافه.

وقال الغانم، "لعلنا جميعا استبشرنا خيرا عندما تم قبل عامين رفع العقوبات الأمريكية الأحادية عن السودان، والتي استمرت حوالي ربع قرن واستبشرنا خيرا أيضا عندما تم الإعلان قبل حوالي شهرين عن محادثات أمريكية سودانية، لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الغانم، "نحن نريد سودانا مستقرا وآمنا ومزدهرا. السودان الذي يجب أن يلقى كل تشجيع ودعم منا في كل خطوة تستهدف الإصلاح والتنمية ورفاهية شعبه الكريم الحر".