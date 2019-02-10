مجموعة الـ(52) للسلام والإصلاح تدفع بمبادرة للامتثال لمطالب المحتجين

دفعت مجموعة الـ(52) للسلام والإصلاح بمبادرة لمعالجة الوضع الحالي، طالبت فيها بالامتثال لمطالب المحتجين بأسرع ما يجب، في وقت رفضت الحكومة تشكيل حكومة انتقالية. ودعت المجموعة التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق د. الجزولي دفع الله، وفقاً لـ(الإنتباهة)، إلى التوافق على فترة انتقالية لا تقل عن اربع سنوات وتكوين حكومة انتقالية من كفاءات تشكل بالتوافق بين قيادة الاحتجاجات والقوى السياسية.

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