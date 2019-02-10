حركات مسلحة رئيسية تجدد وقف العدائيات في دارفور لـ3 أشهر

أعلنت أربع حركات مسلحة في السودان السبت تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لثلاثة أشهر لأغراض إنسانية.

وتواثقت كل من حركة تحرير السودان قيادة مني مناوي، وحركة العدل والمساواة ـ جبريل إبراهيم ، وحركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة مالك عقار التي تحارب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في بيان مشترك على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشارت المجموعات المسلحة، الى أن الهدف من الخطوة هو حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الى السكان المتضررين دون عوائق، علاوة على "خلق بيئة مواتية للاحتجاجات السلمية في السودان ومحادثات السلام".

وأوضح البيان، أن سريان وقف الأعمال العدائية بدأ اعتباراً من منتصف ليل الثامن من فبراير بتوقيت السودان لثلاثة أشهر.

وأضاف: "سيتم تطبيق وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء مناطق النزاع بإقليم دارفور والمنطقتين".

وقال رؤساء الحركات الموقعون على الإعلان، إنهم "يلتزمون بعدم شن أي هجوم، كما ستتقيد جميع الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة الحركات بوقف الأعمال العدائية".

وأضاف البيان: " لا يخل وقف الأعمال العدائية بالتصرفات دفاعا ًعن النفس أو حماية المدنيين أو الأعمال ضد أهداف متحركة غير منسقة داخل أو حول مناطق النزاع".

وفي الثاني من فبراير الجاري، أعلن فصيلي الجبهة الثورية السودانية التي تضم حركات دارفور والحركة الشعبية إنهاء خلافات طويلة والعودة للاندماج في جسم واحد مجدداً.

ويشار إلى أن الرئيس السوداني، عمر البشير، كان أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي خلال زيارة الى ولاية جنوب كردفان، تمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاع لفترة مفتوحة "حتى يتحقق السلام".