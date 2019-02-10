تفاقم أزمة الوقود بولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مدير إدارة البترول والإمداد بولاية نهر النيل، أبودجانة مجذوب عن عودة أزمة الوقود من جديد واصطفاف عدد من المركبات أمام الطلمبات خاصة البنزين، واصفاً حصتهم من الإمداد النفطي بـ(الضعيفة) للغاية مقارنة بحجم الاستهلاك، لا سيما أن الولاية تشهد دخول الموسم الزراعي الشتوي، مما يزيد الطلب على الوقود في ظل عدم كهربة المشاريع، وجه مجذوب لـ(آخر لحظة) دعوة للحكومة المركزية بزيادة حصتهم من الوقود، لمحاصرة الأزمة قبل استفحالها، في وقت أشار فيه إلى انحسار صفوف الخبز بالولاية بصورة مقبولة نتيجة لانسياب عملية توزيع الدقيق بعدالة.

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