قرار من”الكاف” برفع العقوبة عن الإسماعيلي المصري

الخرطوم: باج نيوز

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” اليوم”الأحد” قرارًا برفع الإيقاف عن نادي الإسماعيلي المصري وإعادة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي بحسب ما ذكرت وكالة”بي ان سبورت”.

وكان الاتحاد الإفريقي استبعد الإسماعيلي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب الأحداث التي رافقت مواجهته مع النادي الافريقي التونسي قبل نحو أسبوعين.

وأجبر الحكم على إيقاف المباراة بين الاسماعيلي والإفريقي في الدقيقة 86 بعد اعتداء جماهير الفريق على الحكم المساعد.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز