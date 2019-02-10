اتفاق ثلاثي لتوفير مظلة سياسية لمفاوضات سد النهضة

التأمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، قمة ثلاثية بين الرئيس البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتطرقت إلى ضرورة توفير مظلة سياسية لدعم مفاوضات سد النهضة، وتذليل العقبات والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي.

وأكد قادة الدول الثلاث خلال القمة، بحسب ما نقلته الشروق – الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي أكد أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى.

وأضاف راضي أن الزعماء الثلاثة توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، آخذاً في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من مصير واحد.

كما تطرقت القمة الثلاثية إلى مُجمل أبعاد العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)