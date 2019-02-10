الرئاسة توجه بتوفير السيولة للمرتبات بكسلا

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الأحد، بنك السودان بتوفير السيولة النقدية لمرتبات العاملين بولاية كسلا نقداً لشهور يناير وفبراير ومارس، بجانب ضرورة متابعة الأوضاع الاجتماعية عبر التواصل الاجتماعي بالولاية.

وأطلع النائب الأول خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري آدم جماع آدم والي كسلا، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالولاية خاصة بعد الأحداث الأخيرة.

وقال والي كسلا آدم جماع في تصريح صحفي، إن النائب الأول لرئيس الجمهورية دعا إلى أهمية التواصل مع الشركات الكبيرة العاملة في البلاد لتوفير احتياجات الولاية من السلع التموينية بسعر المصنع لمواطني كسلا.

وأشار جماع بحسب الشروق – إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في التواصل الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الأمني بولاية كسلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)