النيل الأبيض: إطلاق سراح (48) من المتهمين في الاحتجاجات بالضمان

كشفت ولاية النيل الأبيض عن إطلاق سراح (48) متهماً بالضمان في بلاغات تتعلق بالإتلاف خلال الإحتجاجات التي شهدتها الولاية مؤخراً من جملة (83) متهماً.
وأعلنت مصادر عدلية مطلعة بحسب (smc) أن جملة بلاغات الإتلاف التي تم فتحها أثناء الإحتجاجات الأخيرة بالولاية بلغت (35) بلاغا،ً منها (27) بلاغ خاص بالمؤسسات العامة بجانب (14) بلاغ تتعلق بديوان الزكاة و(13) بلاغ مؤسسات مختلفة فضلاً عن (8) بلاغات خاصة.
وأشار المصدر إلى إطلاق سراح (25) متهماً من الجانحين الضالعين في بلاغات الإتلاف بالضمان بجانب إطلاق سراح (11) إمرأة ، موضحاً أن (35) متهماً منتظرين بالحراسة لأغراض التحري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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