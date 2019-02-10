يوناميد: زيارة الوفد الأممي تركز على عملية تقليص البعثة وخروجها النهائي

قالت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، في موقعها الرسمي على تويتر اليوم الأحد، إن عملية تقليص البعثة الجارية الآن في في إقليم دارفور غربي البلاد، والتي تُستكمل بخروج البعثة بنهاية يونيو 2020، هو ما تركز عليه الزيارة التي يقوم بها لدارفور كل من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام، بنتو كيتا، ومساعد الأمين العام لدعم بناء السلام، أوسكار فرنانديز تارانكو.
وابتدر وفد أممي رفيع زيارة لإقليم دارفور السبت بمدينة الفاشر تستمر خمسة أيام لمعرفة الوضع الميداني في الإقليم الذي اندلعت فيه الحرب عام 2003، حيث نحو 300 مصرعهم وشرد أكثر من مليوني شخص داخليا وخارجياً وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.
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