برلمانية بشرق دارفور تكشف عن البيئة السيئة بسجن الضعين

زارت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، بولاية شرق دارفور، سجن الضعين.

وقالت رئيسة اللجنة، عائشة محمد بليلة الشايب، إنهم وقفوا على المشكلات التي تواجه السجن، ممثلة في الصرف الصحي وضيق مساحة السجن، بجانب تغذية الأطفال، والوسائل الحركية التي تسهل عبرها نقل المرضى بالسجن إلى حيث المؤسسات الصحية.

وتباحث الشايب مع إدارة السجن التي أكدت لها أن يوناميد قد تعهدت بإنشاء سجن آخر بديل يستوعب النزلاء يشتمل على الخدمات.