تعرف ماذا قال نجل قرنق عن عبد الواحد نور "حركة تحرير السودان"

قالت صحيفة المجهر السياسي الصادرة في الخرطوم اليوم الأحد، في خبر مقتضب، إن المتحدث الرسمي باسم المعارضة الجنوب سودانية، ونجل زعيم الحركة الشعبية الراحل، مبيور قرنق ديمبيور، أبلغها أن رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، يتبع للحركة الشعبية.

ولم تذكر الصحيفة مزيداً من التفاصيل، مشيرة إلى أنها ستنشر حوار مبيور لاحقاً.