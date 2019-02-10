وزارة التخطيط تبدأ بمسح (8) قرى تمهيدا لتخطيطها

تقوم وزارة التخطيط العمراني باعمال مسح شامل للقرى الخاصعة للتخطيط من خلال (8) فرق عمل بمشاركة المختصين في مصلحة الاراضي والادارة العامة للمساحة والادارة العامة للتخطيط ومجندي الخدمة الوطنية وذلك بعد الاتفاق مع المحليات على تحديد اولويات القرى المستهدفة حيث وقف اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروع تخطيط القرى اليوم برئاسة وزير التخطيط العمراني مهندس محمد حسن الحضري على سير العمل في (8) قرى هي عد بابكر والسمرة ورام الله بشرق الني

ل وام رباح بجبل أولياء وجادين بامدرمان والزاكياب ببحري وقوز نفيسة بمحلية كرري.

وقال مدير عام الاراضي ان فرق العمل الميداني بدأت اعمالها بجدية وفق الموعد المضروب بعد ان تم توفير كافة المعينات المطلوبة مشيرا الى اخضاع مجندي الخدمة الوطنية لدورة تدربية على اعمال المسح الاجتماعي للقرى المستهدفة معلنا ان هناك تنسيق كامل بين المعتمدين ونواب الدوائر والقيادات المحلية واشار مدير عام الاراضي الى الترحيب الكبير من المواطنين باعمال التخطيط بحسبان انها تحقق فوائد جمة لسكان القرى معلنا ان العمل سيتضاعف باستمرار حتى يحقق المشروع اهدافه في الموعد المحدد كما استمعت اللجنة في اجتماعها الى تقارير من مدير عام الوزارة ومدير عام المساحة ومدير عام التخطيط ومدير ادارة تنمية الريف حول مجمل سير العملية التخطيطية.



الى ذلك اكد وزير التخطيط العمراني ان مشروع تنظيم القري يجد الدعم والمساندة من حكومة الولاية ويحظي بمتابعة لصيقة من والي الخرطوم وترحيب كبير من معتمدي المحليات ومن كافة المواطنين

